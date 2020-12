KOLDA : LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE UN BUDGET DE 1, 8 MILLIARD DE FRANCS

Le Conseil municipal de Kolda (sud) a adopté un budget d’un milliard cent quatre-vingt millions de francs pour 2021, en hausse de 14 % par rapport l’exercice en cours, a appris l’APS.



De l’avis du maire, cette hausse de 14 pour cent correspondant à près de 200 millions en valeur absolue est liée à l’apport attendu du Programme d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN).



Parmi les priorités évoquées lors de cette cession budgétaire organisée vendredi figurent l’éradication des abris provisoires, la prise en charge des questions de santé et l’amélioration de la qualité des autres services sociaux.



‘’Des efforts seront faits en termes d’extension du réseau électrique, d’adduction d’eau, de construction de salles de classes dans la commune pour éliminer les abris provisoires’’, a expliqué le maire Abdoulaye Baldé.



Il a également annoncé la construction de logements dans certains postes de santé pour assurer le bon fonctionnement et la continuité des services.



Dans le domaine de la gestion de la voirie et de la prise en charge de l’assainissement, le maire de Kolda prévoit l’acquisition d’engins lourds pour le ramassage des ordures.