KOLDA : LE PRÉSIDENT SALL RÉAFFIRME SA VOLONTÉ DE MODERNISER LE SITE DU DAKAA

Le Khalife a exhorté les forces de défense et de sécurité à faciliter le retour des pèlerins.



Le Président de la République est arrivé sur le site du Dakaa en compagnie d’une forte délégation. Celle-ci comprend, entre autres, Aly Ngouille Ndiaye (ministre de l’Intérieur), Me Sidiki Kaba (ministre des Forces armées), Abdoulaye Daouda Diallo (ministre des Finances et du Budget), Mamadou Talla (ministre de l’Education nationale), Pr Moussa Baldé (ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, le maire de Guédiawaye Aliou Sall et de hauts responsables de l’Etat.



Le chef de l’Etat a pris congé de la cité religieuse aux environs de 18 heures. Le 78e Dakaa sera clôturé ce lundi.



Aps