KOLDA : Mame Boye Diao (DG des Domaines) offre une photocopieuse au lycée Alpha Molo Baldé.

Le DG des Domaines Mame Boye Diao offre une photocopieuse au lycée Alpha Molo Baldé de Kolda pour permettre aux élèves de composer dans de meilleures conditions. Ce lycée qui compte plus de 3.000 élèves, 107 professeurs, plus de 40 surveillants vient de pousser un ouf de soulagement. Pour rappel, le lycée a perdu son reprographe (mort) et toutes les machines de tirage sont vétustes voire non fonctionnelles. Mais aujourd'hui, le lycée a besoin d'un risographe plus rapide et performant qu'une photocopieuse au vu des nombreuses taches journalières dudit lycée.



Pour le proviseur Ibrahima Coulibaly, « on se félicite de cette offre qui nous enlève une épine du pied car nous sommes un grand lycée. Et ceci va nous permettre de travailler vite sans difficulté, car nous en avions tant besoin. Mais, notre plus grand besoin demeure le risographe couplé à cette photocopieuse, ce qui nous apporterait un grand bien. D'ailleurs, nous avons eu des résultats très satisfaisants, car nous avons même une élève admise à la Sorbonne. C'est pourquoi investir dans l'éducation c'est investir dans la qualité… »



Dans la même lancée, aborde Abdourahmane Diallo, représentant le DG des Domaines, « nous sommes conscients de la nécessité d'accompagner tout le monde pour le développement de Kolda. Et Mame Boye Diao s'inscrit dans cette dynamique en tant que fils de la région. Et la remise de cette photocopieuse prouve à suffisance l'accompagnement de ce dernier aux différentes structures. C'est pourquoi, nous allons parler au DG des Domaines pour que le risographe arrive dans les plus brefs délais… »































