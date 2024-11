KOLDA : Samba Mballo dit "Bathie" du groupe Gelongal n'est plus...

Le groupe Gelongal vient de perdre un de ses membres en l'occurrence Samba Mballo dit "Bathie", ce dimanche 10 novembre. C'est une triste nouvelle pour les artistes-musiciens du Sénégal et du fouladou. Après le décès de Papis, celui de Bathie risque de plonger le groupe dans la plus grande consternation. Pour rappel, ce groupe originaire de Kolda a fini de faire ses preuves sur la scène musicale sénégalaise, africaine et mondiale. Qu'Allah l'accueille dans son paradis firdaws.















































































dakaractu