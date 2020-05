KOLDA : UNE REPRISE DANS LE ‘’STRICT RESPECT’’ DES MESURES SANITAIRES

L’inspecteur d’académie (IA) de Kolda (ouest), Mamadou Goudiaby, a assuré mardi que la reprise des cours pour les classes d’examen, prévue le 2 juin, aura lieu dans le ‘’strict respect’’ des mesures sanitaires prises par les autorités médicales.





Les ‘’stratégies’’ élaborées dans le cadre de cette rentrée des classes seront adaptées aux réalités locales, a dit M. Goudiaby lors d’une réunion préparatoire de la réouverture des classes.





L’IA de Kolda fera preuve de ‘’souplesse’’ dans l’application des mesures prises, a-t-il promis, insistant sur le nécessaire respect des mesures-barrières permettant d’éviter le Covid-19.





L’inspection d’académie prévoit la formation du personnel administratif et des enseignants à l’utilisation des kits sanitaires, selon Mamadou Goudiaby.





Une assistance psychosociale leur sera fournie, et une formation sur la gestion du stress et les risques liés au coronavirus leur sera dispensée, a assuré M. Goudiaby.





Les kits sanitaires, l’accès à l’eau et des toilettes fonctionnelles, le nettoiement et la désinfection des écoles font partie des préoccupations de l’IA.





M. Goudiaby a par ailleurs annoncé l’organisation de rencontres de coordination et de mise à niveau, auxquelles prendront part les acteurs du système éducatif.





A Kolda, 26.908 élèves et apprenants reprendront le chemin de l’école, le 2 juin prochain, dans les écoles publiques comme dans l’enseignement privé.





Tout comme les élèves, 5.589 enseignants et formateurs, dont 1.949 sont hors de la région, vont également regagner les écoles.

























aps