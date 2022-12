KOLDA : une batteuse d'arachide broie un cultivateur à Counfarang

Un jeune cultivateur du nom d'Alassane Seydi a été broyé par la batteuse d'arachide que son frère lui a achetée récemment. L'incident s'est produit au village de Counfarang dans la commune de Bignarabé du département de Médina Yoro Foula. C'est au moment de mettre les bottes d'arachide que son boubou a été coincé par la batteuse qui l'a tiré ensuite, selon nos sources. Et dans cette action, il sera entraîné dans la batteuse et par la suite broyé. Actuellement, c'est la consternation dans ce village.



Il faut rappeler qu'actuellement au Fouladou c'est la période de l'abattage des arachides. Et depuis peu, les producteurs achètent des machines post récolte de plus en plus pour aller vite dans leurs travaux champêtres...









































dakaractu