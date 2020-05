KORITÉ : L’OIGNON ET LA POMME DE TERRE DISPONIBLES À MATAM

Les marchés de la région de Matam (nord) sont suffisamment approvisionnés en denrées de consommation courante, l’oignon et la pomme terre notamment, en prévision de la fête de Korité (Aïd el-Fitr), a appris l’APS vendredi du chef du service régional du commerce, Mamadou Camara.



Ces deux denrées sont l’objet d’‘’une forte demande’’ pendant les grandes fêtes au Sénégal, et c’est pourquoi le service du commerce veille à leur disponibilité, selon M. Camara.



Le ‘’suivi’’ des marchés de la région a permis de constater que l’oignon et la pomme de terre ‘’sont bien disponibles dans la région, en quantité suffisante’’, a-t-il assuré.



‘’Les commandes sont bien arrivées, et on a un stock suffisant de produits cultivés au Sénégal’’, a ajouté Mamadou Camara, affirmant que ‘’les prix sont stables’’.



Plus de 30 tonnes de pomme de terre sont en vente sur le marché régional, à 500, voire 600 francs CFA le kilogramme, selon M. Camara.



Pour l’oignon, 50 tonnes sont disponibles, et le kilogramme coûte entre 250 et 350 francs.



‘’Il n’y aura pas de pénurie’’ de denrées de consommation courante, a assuré M. Camara.