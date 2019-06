KOSMOS ENERGY dément BBC

Kosmos a effectué un processus approfondi et minutieux de diligence raisonnable avant d'acquérir ses intérêts dans les blocs de Cayar Offshore Profond et de Saint-Louis Offshore Profond. Nous avons conclu l'opération avec Timis en toute confiance et en sachant que nous nous conformons pleinement à toute loi applicable.

Les conditions commerciales de notre accord avec Timis Corporation ont été déposées auprès de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis le 3 novembre 2014. Kosmos n'a effectué aucun paiement en faveur d'une quelconque personne physique ou morale pour acquérir ses intérêts dans les blocs, et elle n'a pas non plus de futures obligations de paiements.