KYLIAN MBAPPÉ A ANNONCÉ À NASSER AL-KHELAÏFI QU'IL ALLAIT QUITTER LE PSG EN FIN DE SAISON (MÉDIAS)

C'est la fin d'un très, très long feuilleton. Après plusieurs années d'hésitation, de réflexion ou rétractation, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG à l'issue de la saison. Selon plusieurs médias, dont L'Equipe, l'AFP, RMC Sport ou encore The Athletic, l'attaquant français a annoncé son choix à Nasser al-Khelaïfi, son président, qui a pourtant tout fait pour le convaincre de rester et prolonger. En vain. Cette fois, le point final va bien s'écrire.





"L'attaquant a communiqué sa décision mardi au centre d'entraînement de Poissy", précise L'Equipe. Sûr de son choix, Mbappé, 25 ans, aurait demandé à "NAK" de ne pas surenchérir. La star, arrivée en 2017 à Paris en provenance de Monaco, avait prolongé son bail en 2022 jusqu'en 2024 avant de refuser, l'été dernier, d'activer une clause lui permettant de rester une année supplémentaire au PSG. Le début de la fin.



LE REAL MADRID, GRAND FAVORI

Pour The Athletic, le PSG devrait économiser aux alentours de 200 millions d'euros par an avec ce départ. "Mais de toute façon, avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l'ensemble des parties et la sérénité du club pour les défis à venir. Donc on va dire que c'est secondaire", avait prévenu le Bondynois début janvier après le Trophée des Champions face au TFC. Il aurait notamment renoncé à plusieurs primes pour ne pas léser le club parisien, qui n'encaissera aucune indemnité de transfert.



Et maintenant ? Pour Mbappé, pour son destin, tous les chemins mènent à Madrid. Là-bas, le Real, qui l'attend depuis des années, pourrait désormais toucher au but. Même si les différentes sources assurent que rien n'est encore signé entre les parties. "Son choix se porte vers le Real Madrid (...) Mais l'attaquant n'est pas encore tombé d'accord contractuellement avec le club merengue", indique Le Parisien, qui confirme le choix de Mbappé et évoque une officialisation dans les prochains mois. D'ici là, rien ne semble pouvoir le faire changer d'avis. Paris, c'est fini.