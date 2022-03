KYLIAN MBAPPÉ A PASSÉ DES EXAMENS CLINIQUES "RASSURANTS" MAIS DEMEURE INCERTAIN POUR LA C1

Le PSG prend enfin la parole concernant Kylian Mbappé. Le club de la capitale a diffusé un communiqué médical, lundi en fin d’après-midi, où il a donné des nouvelles "rassurantes" de son attaquant, touché au pied gauche, après avoir reçu un coup lors de l’entraînement effectué à 48h du 8e de finale retour de Ligue des champions face au Real Madrid. Vainqueur d'une courte tête à l'aller (1-0), grâce à Kylian Mbappé justement, Paris vise un troisième quart de suite dans la compétition étoilée.



Dans son point presse, le PSG a confirmé plusieurs choses. Tout d'abord la zone de la blessure, donc le pied gauche comme annoncé par plusieurs médias dont RMC Sport, et annoncé que l’international français ne souffrait d’apparemment aucune blessure après réalisation de premiers examens médicaux.



Mbappé reste toutefois incertain pour le déplacement à Santiago-Bernabeu. Un nouveau point médical sera fait mardi. "Kylian Mbappé a reçu un choc sur le pied gauche à l’entrainement aujourd’hui. II a effectué des soins cet après-midi. L’examen clinique est rassurant et un nouveau point sera fait dans 24h", a fait savoir le club.



RAMOS ET HERRERA FORFAITS

Par ailleurs, le Paris Saint-Germain a officialisé le forfait de Sergio Ramos. Touché au mollet depuis fin janvier, le défenseur central manquera le second rendez-vous avec son ancien club, dont il était le capitaine jusqu'à juin dernier. Paris a indiqué que l'Espagnol allait s'entraîner individuellement jusqu'à la fin de la semaine.

Un autre joueur de nationalité espagnole ne jouera pas à Madrid : Ander Herrera. Le milieu de terrain, victime d'une conjonctivite, n'est toujours pas rétabli et reprendra l'entraînement collectif en fin de semaine.