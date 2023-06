KYLIAN MBAPPÉ SUR LES RUMEURS DE DÉPART : "MENSONGE, JE VAIS CONTINUER AU PSG LA SAISON PROCHAINE"

Tweet Voir les nouveaux Tweets

Conversation Kylian Mbappé @KMbappe MENSONGES… En même temps plus c’est gros plus ça passe. J’ai déjà dis que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux.

Kylian Mbappé ne veut pas être le méchant de l'histoire. Conformément à sa ligne de conduite, le Parisien a envoyé valser ce mardi après-midi les rumeurs. Alors qu'il a envoyé au PSG une lettre signifiant qu'il ne lèverait pas sa clause de prolongation d'une saison supplémentaire, le Parisien affirmait dans la foulée que Mbappé souhaitait rejoindre le Real Madrid cet été. "MENSONGES… En même temps, plus c’est gros plus ça passe. J’ai déjà dit que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux", a tweeté quelques minutes plus tard l'attaquant du PSG.Une déclaration qui fait suite à un communiqué transmis à l'AFP par son entourage. Celui-ci utilise les mêmes éléments de langage : "Après avoir déjà affirmé publiquement ces dernières semaines qu'il sera Parisien la saison prochaine, Kylian Mbappé n'a pas demandé son départ cet été mais a juste confirmé au club la non-activation de son année supplémentaire." Mbappé reste donc très prudent et se protège à travers des déclarations qui lui permettent de garder toutes les options ouvertes.Déclarer aujourd'hui vouloir rejoindre le Real Madrid, c'est prendre le risque de se mettre le Parc et les supporters parisiens à dos si, comme en 2021, le PSG ne cédait pas à ses demandes. Car si, selon les informations qu'il laisse fuiter, Paris semble vouloir le mettre sur le marché des transferts cet été, sa vente est encore très loin d'être conclue.Le Real acceptera-t-il de débourser au moins 180 millions d'euros pour un joueur gratuit dans un an ? Le PSG a-t-il vraiment l'intention de se séparer de l'homme sur lequel repose tout son projet ? Ce mardi, c'est une partie de poker menteur qui s'est enclenché à Paris et personne ne veut mettre tout son jeu sur la table.