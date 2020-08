Kaffrine : Il amène une femme mariée dans la chambre de son ami, couche avec elle puis poignarde son pote

L’irréparable a failli se produire lors d’une bagarre entre deux amis, conducteurs de motos. Les faits ont eu lieu, lundi dernier, à Kaffrine. Selon L’Observateur, Mb. Nd. a poignardé au visage son pote T. Nd. Ce dernier lui faisait la morale après qu’il l'a trouvé dans sa chambre entretenir des rapports sexuels avec une femme mariée.



Sermonné par T. Nd, Mb. Nd., qui s’est senti offensé, lui assène plusieurs coups de couteau à la figure. Il s’affale avant d’être conduit aux urgences de l’hôpital régional. Dans ce méli-mélo, la femme par qui le scandale est arrivé en profite pour s’enfuir, laissant quelques habits sur place.