Kaffrine : L’affluence n’est pas encore à son comble

Le vote pour les élections législatives a bien démarré, à 8 heures, dans presque tous les lieux de vote de la commune de Kaffrine. À 10 h, le taux de participation est estimé à 9,16 %.

Au petit matin, de longues files d’attente se sont formées à l’école Ndéné Diodio Ndiaye, le plus grand centre de vote de la commune. Toutefois, à l’école 4 Waly Fatha Ndiaye, l’affluence n’est pas encore au rendez-vous.

En ce qui concerne l’organisation et le dispositif, le matériel électoral est disponible et le vote se poursuit normalement.

L’ensemble des présidents de bureaux, des secrétaires, des assesseurs et des représentants de coalitions sont présents.

À noter que le département de Kaffrine compte 98 791 électeurs répartis dans 126 lieux de vote.

















































