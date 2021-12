Kaffrine : Le prix du pain passe à 200 francs

Alors que la baguette de pain se vend à 175 francs à Dakar, soit une hausse de 25 francs CFA sur le prix, à Kaffrine, il faudra débourser 50 francs de plus pour avoir du pain.



En effet, selon le journal Rewmi Quotidien, le Comité régional de Consommation a tenu une réunion de validation des structures de prix de la farine et du pain, fixant le coût à 200 francs, prenant en compte le différentiel forfait-transport.



« Désormais, la baguette de 60 grammes sera vendue à 60 francs. Celle de 115 grammes à 110 francs CFA et celle de 200 grammes à 200 francs », a décliné le chef du service régional de commerce de Kaffrine, El Hadji Yoro Fall.



Poursuivant, il ajoute qu’un quatrième format de 230 grammes est cédé à 235 FCFA.









































seneweb