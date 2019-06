Kaffrine: des cambrioleurs emportent 12 millions chez un douanier

Des malfaiteurs ont cambriolé le domicile d’un défunt douanier, Souleymane Loucar. Douze (12) millions de FCfa ont été emportés, informe L’Observateur. Le cerveau du cambriolage serait un voisin de la victime.



Son modus operandi : le jour des faits, le mis en cause a passé toute la journée à inspecter les lieux. Puis, vers 3 heures, il débarque, avec un gang, dans la maison et tient en respect les occupants avec des tirs de sommation.



Après leur forfait, ils ont réussi à s’échapper. Mais ils seront vite arrêtés et placés en garde-à- vue à la Brigade de gendarmerie Koungheul, avant d’être déférés à Kaolack.



Les mis en cause sont poursuivis pour les faits d'association de malfaiteurs, vol commis en réunion, de nuit et violences.