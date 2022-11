Kalidou Koulibaly: «Commencer une Coupe du monde par une défaite, c’est difficile»

RFI : Kalidou Koulibaly, comment qualifieriez-vous cette soirée pour l’équipe du Sénégal ?



Kalidou Koulibaly : C’est difficile parce que commencer une Coupe du monde par une défaite, c’est dur. Mais il y a quand même eu de bonnes choses réalisées, ce soir. On va se baser là-dessus pour pouvoir rebondir face au Qatar [le vendredi 25 novembre, Ndlr].



L’équipe du Sénégal a perdu alors qu’il y avait peut-être moyen de faire un match nul ?



Oui, il y avait moyen de faire match nul face à cette équipe des Pays-Bas. On savait que ça allait se jouer sur des détails. Au moment où on a perdu Cheikhou Kouyaté sur blessure, ça a été difficile. En plus, on avait également perdu Abdou Diallo sur blessure juste avant. Perdre des joueurs comme ça en plein match, c’est un peu dur. Pourtant, on a essayé de jouer notre football. C’est dommage qu’on n’ait pas pu marquer ce premier but parce qu’on a quand même eu des occasions. Maintenant, il nous reste encore deux « finales » à disputer. On va tout donner contre le Qatar pour pouvoir jouer une petite finale face à l’Equateur [le 29 novembre, Ndlr].



Vous avez eu plusieurs occasions franches, notamment en deuxième période.



Oui, c’est vrai. Et je pense qu’en défense, on a été solides. On a montré de bonnes choses, une belle équipe du Sénégal. Ce score de 2-0 ne reflète pas le match. Mais c’est le football de haut-niveau qui est comme ça. Et on reste mobilisé parce qu’on sait qu’il y a quelque chose à faire durant cette Coupe du monde. Des jeunes joueurs vont devoir se montrer durant les prochaines rencontres. Il faut les mettre dans de bonnes conditions pour pouvoir faire un gros match contre le Qatar. On croit encore en nos chances.