Kalista Sy: « Maîtresse d’un homme marié peut heurter, mais j’assume… »

La série ‘’Maîtresse d’un homme marié’’ ne fait pas l’unanimité. Certaines scènes jugées "non conformes à nos croyances", ont suscité une levée de boucliers de la part de l’Ong Jamra qui n’a pas hésité à leur servir une mise en demeure, après avoir exigé sa censure. D’après l’organisation, ladite série ne cherche qu’à pervertir la jeunesse. La scénariste et coproductrice de la série, Khadijatou Sy dite ‘’Kalista’’, elle, n’est pas du même avis. Dans les colonnes de "L’Observateur", la journaliste de formation dit assumer son histoire, même si la série peut heurter.



« Dans ma façon de faire, je peux heurter parce que je suis libre. J’assume ma liberté et me rends compte que je suis peut être en avance », a confessé Kalista.



« Je suis dans une logique de respecter toutes les sensibilités et points de vue. Nous avons l’habitude de condamner les gens, sans leur donner de sursis, sans comprendre leurs réelles motivations. Ce qui dérange surtout dans la série, c’est Marième Dial qui est de nos subconscients. Elle est vraie et dit les choses comme elle le sent », a ajouté la scénariste.