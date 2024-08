Kamala Harris a choisi le gouverneur du Minnesota Tim Walz comme colistier - médias américains

La vice-présidente Kamala Harris, investie par le Parti démocrate américain comme candidate à l'élection présidentielle du novembre après le retrait de Joe Biden, a choisi mardi le gouverneur du Minnesota Tim Walz comme colistier, selon trois personnes au fait de la décision.



En choisissant M. Walz, elle se tourne vers un gouverneur du Midwest, vétéran de l'armée et partisan des syndicats, qui a contribué à la mise en œuvre d'un programme démocrate ambitieux pour son État, comprenant des protections radicales pour le droit à l'avortement et une aide généreuse aux familles.





Mme Harris espère renforcer la position de sa campagne dans le Midwest, une région cruciale dans la politique présidentielle, qui sert souvent de tampon pour les démocrates souhaitant accéder à la Maison-Blanche. Le parti reste hanté par les victoires du républicain Donald Trump dans le Michigan et le Wisconsin en 2016. M. Trump a perdu ces États en 2020, mais il s'est concentré sur eux dans le cadre de ses efforts pour revenir à la présidence cette année, et il étend son champ d'action au Minnesota.





"Tous des hommes blancs"

M. Walz, 60 ans, rejoint M. Harris au cours de l'une des périodes les plus turbulentes de la politique américaine moderne, ce qui laisse présager une campagne imprévisible. Les républicains se sont ralliés à M. Trump après sa tentative d'assassinat en juillet. Quelques semaines plus tard, le président Joe Biden a mis fin à sa campagne de réélection, obligeant Mme Harris à unifier les démocrates et à envisager des colistiers potentiels dans un délai extrêmement court.





Les trois personnes au courant de la décision ont parlé à l'Associated Press sous le couvert de l'anonymat, car elle n'a pas été rendue publique.







Mme Harris, première femme noire et première personne d'origine sud-asiatique à prendre la tête d'un grand parti, a d'abord envisagé près d'une douzaine de candidats avant de s'arrêter sur une poignée de prétendants sérieux, tous des hommes blancs. En choisissant M. Walz, elle s'est ralliée à un partenaire discret qui a fait ses preuves en tant que défenseur des causes démocrates.



Fervent défenseur de Harris

M. Walz a été un fervent défenseur public de Mme Harris dans sa campagne contre M. Trump et M. Vance, qualifiant les républicains de "tout simplement bizarres" lors d'une interview le mois dernier. Les démocrates ont saisi le message et l'ont amplifié depuis.



Lors d'une collecte de fonds en faveur de M. Harris, lundi à Minneapolis, M. Walz a déclaré : "Ce n'était pas une insulte que de qualifier ces hommes de bizarres : "Ce n'était pas une insulte que de qualifier ces gens de bizarres. C'était une observation".





M. Walz, qui a grandi dans la petite ville de West Point, dans le Nebraska, a été professeur de sciences sociales, entraîneur de football et membre du syndicat du lycée Mankato West, dans le Minnesota, avant de se lancer dans la politique.



En 2006, il a remporté le premier de ses six mandats au Congrès, dans une circonscription essentiellement rurale du sud du Minnesota, et a utilisé son poste pour défendre les questions relatives aux anciens combattants. M. Walz a servi pendant 24 ans dans la Garde nationale de l'armée, où il a atteint le grade de sergent-major, l'un des grades les plus élevés de l'armée.



Il s'est présenté au poste de gouverneur en 2018 sur le thème "One Minnesota" et l'a emporté avec plus de 11 points d'avance.





En tant que gouverneur, M. Walz a dû trouver des moyens de travailler, au cours de son premier mandat, avec une assemblée législative divisée entre une Chambre contrôlée par les démocrates et un Sénat dirigé par les républicains. Cependant, le Minnesota a une tradition de gouvernement divisé, et l'arrangement a été étonnamment productif au cours de sa première année. Mais la pandémie de COVID-19 a frappé le Minnesota au début de sa deuxième année, et la coopération bipartisane s'est rapidement effritée.





M. Walz s'est appuyé sur les pouvoirs d'urgence pour diriger la réponse de l'État. Les républicains se sont heurtés à des restrictions telles que le confinement, la fermeture d'écoles et d'entreprises. Ils ont riposté en renvoyant ou en forçant à partir certains de ses chefs d'agence. Mais les habitants du Minnesota qui sont restés bloqués chez eux ont également appris à mieux connaître M. Walz grâce aux fréquentes réunions d'information qu'il a tenues l'après-midi dans les premiers jours de la crise, et qui ont été retransmises et diffusées dans tout l'État.



M. Walz a été réélu en 2022 avec près de 8 points d'avance sur son adversaire du parti démocrate, le Dr Scott Jensen, médecin et sceptique à l'égard des vaccins. Non seulement Walz a gagné, mais les démocrates ont gardé le contrôle de la Chambre des représentants et renversé le Sénat, remportant ainsi le "tiercé" du contrôle total des deux chambres et du bureau du gouverneur pour la première fois en huit ans. L'arrêt Dobbs de la Cour suprême, selon lequel la Constitution n'inclut pas le droit à l'avortement, y est pour beaucoup. Cette décision a nui aux républicains du Minnesota, en particulier parmi les femmes des banlieues.