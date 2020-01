Kaolack : 15 malfaiteurs attaquent un groupe de chinois.

À la sortie de Kaolack, près de Kawsara, des malfaiteurs, 15 au total, ont cambriolé hier vers les coups de 2 heures du matin une usine de chinois.

Ces derniers ont ligoté et blessé les deux gardiens (Malick Bitèye et Baba Sène), avant de prendre d'assaut l'appartement des chinois où ils ont tenu en respect les propriétaires.

Les malfrats ont emporté avec eux une importante somme d'argent, des ordinateurs portables, des portables (mobiles), des documents etc...

La gendarmerie a ouvert une enquête











dakaractu