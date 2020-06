Kaolack / Intoxication alimentaire : 25 talibés évacués en urgence à l'hôpital régional pour avoir mangé du "Borokhé".

Le service d'accueil et de traitement des urgences (SAU) de l'hôpital régional de Kaolack a été pris d'assaut cet après-midi (15 heures) par des talibés et leurs maîtres coraniques venant de Médina Mbaba (Commune de Kaolack).



En effet, ces derniers, au nombre de 25, ont été admis d'urgence au SAU de l'hôpital régional El Hadji Ibrahima Ibrahima Niass à cause d'une intoxication alimentaire.



Selon une source de Dakaractu, les 25 patients ont mangé à l'heure du dîner du "Borokhé" contaminé par des micro-organismes. Actuellement, ils sont tous entre les mains des médecins qui font de leur mieux pour les soulager.



Nous y reviendrons...