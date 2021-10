Kaolack : La douane saisit 100 kg de chanvre indien d'une valeur de 8 millions Cfa

Les éléments de la brigade du pont Serigne Bassisou Mbacké ont saisi 3 colis de chanvre indien de plus de 67 paquets d'un poids de 100,5 kg d'une valeur estimée sur le marché illicite à 8.040.000 FCFA. Cette saisie a été effectuée aux bords du Campement Lotys dans la localité de Ndoffane Lagune sur des inconnus qui ont pris la fuite.



Pour rappel, entre le 14 et le 30 octobre, les éléments de la subdivision des douanes dirigés par le Colonel Imam Assane Cissé ont sais, au total, plus de 250 kilogrammes de chanvre indien d'une valeur de près de 30 millions de francs CFA.