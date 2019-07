Kaolack: La police met encore la main sur deux braqueurs

Ces derniers qui avaient pris la poudre d'escampette lors de l'arrestation des premiers mis en cause, ont été arrêtés dans l'après midi de ce lundi par la Brigade de Recherches du commissariat central de Kaolack, avant d'être assister quelques minutes plus tard par un avocat.



Une interpellation qui porte à 4 le nombre d'individus épinglés en moins de 2 jours.



Pour rappel, les mis en cause opéraient à Kaolack dans la nuit du vendredi au samedi, avant d'être surpris par une patrouille de la police près de l'école Samba Diack.



Kaolack : Abdoulaye Diallo (Correspondant)