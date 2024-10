Kaolack/Législatives 2024 : Mimi tacle Macky et invite le CNRA à instaurer un débat public entre Sonko et Amadou Bâ

L’ancienne première ministre Mimi Touré et alliée du Pastef est apparemment en phase avec le leader des Patriotes Ousmane Sonko sur la manière de faire la politique. En effet, Mimi est pour un débat public entre Amadou Bâ et le PM Sonko. « Il faudra que le débat entre Amadou Bâ et le PM Sonko ait lieu », a-t-elle soutenu. Mimi invite le CNRA à se pencher sur la question qu’elle voit comme une manière de révolutionner la façon de faire de la politique au Sénégal afin d’éclairer, comme dans une bonne démocratie, la lanterne des populations sur plusieurs points d’ordre économique.



S’agissant de Macky Sall, Mimi dira : « Il a décidé de ne plus venir battre campagne au Sénégal, donc, ne votez pas pour quelqu’un que vous ne voyez pas. Vous êtes au Maroc, alors il ne faut pas nous importuner. Ce que vous devez faire, c’est de vous taire. Et de toute façon, les Sénégalais ne voteront pas pour vous ».



Avant de scander avec les milliers de militants : « Il nous faut le débat ». Cependant, elle a invité ceux qui attaquent les convoies des candidats moyennant de l'argent à éviter de se lancer dans de tels actes. « Nagniou xamni la wonn-wonnina », alerte-t-elle.







































































































