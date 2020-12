Kaolack-Pape Samba Sène, Président de WAR, "blinde" les élèves contre le Covid-19...

Le Président du mouvement WAR se met au service de l'éducation.Pape Samba Sène pour le nommer vient de sortir les gros moyens pour soutenir les potaches de sa localité. Ainsi, le patron de presse vient d'offrir un important lot de masques et de produits sanitaires aux pensionnaires de différents établissements scolaires de Kaolack sont l'école primaire de Kahone Commune, le Collège d'Enseignement Moyen (CEM) Djim Momath Gueye et le lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack. Au cours de la cérémonie de remise de ces dons, l'ancien correspondant du quotidien l'As à Kaolack a plaidé la cause de l'école. Pape Samba, comme on l'appelle avec un brin d'affection a, dans son adresse, incité les potaches à doublé d'efforts :" J'exhorte les élèves mais aussi le personnel pédagogique à mieux prendre à bras le corps la question de l'éducation. On ne peut développer un pays sans une éducation de qualité, digne de ce nom. Elle est la meilleure arme contre ces phénomènes dégradants comme l'émigration clandestine, les mœurs légères et j'en passe. Il faut que l'Etat, de concert avec les principaux, acteurs attachent beaucoup de prix au savoir par ce qu'il guide le monde", a plaidé Le boss de l’Evidence