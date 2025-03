Karim Wade, l’artisan discret de la paix entre la RDC et le Rwanda

Dans un contexte de tensions persistantes entre la République Démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda, Karim Wade, conseiller et envoyé spécial de l’Émir du Qatar, a une fois de plus fait preuve de son intelligence et de son savoir-faire diplomatique. Son intervention discrète mais déterminée a joué un rôle clé dans l’organisation d’une rencontre historique entre les présidents Félix Tshisekedi de la RDC et Paul Kagame du Rwanda, sous l’égide de l’Émir du Qatar.



Ce mardi, les deux chefs d'État se sont réunis pour discuter des solutions durables au conflit qui sévit dans l'est de la RDC, une région en proie à des violences récurrentes. Cette rencontre, facilitée par le Qatar, marque une étape importante dans les efforts de paix en Afrique centrale. Selon des sources rapportées par Reuters, Karim Wade a été l'un des principaux artisans de ce dialogue, démontrant une fois de plus son engagement pour la stabilité régionale.























