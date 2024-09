Karim Wade refait surface après 3 mois d'absence sur X

Revoilà Karim Wade! Après trois mois d'absence sur les réseaux sociaux, principalement sur X (ex Twitter). Le candidat recalé à l'élection présidentielle de Mars 2024 a posté un message d'encouragement à la Fédération des Femmes du Pds et aux jeunes de l'UJTL. " Bravo à la fédération des femmes du parti, menée par Fatou Sow, pour leur formidable mobilisation lors de l’assemblée générale du 17 Août ! Un grand merci également à Franck Daddy Diatta et Fatima Lo, respectivement SG de l’UJTL et de la jeunesse féminine, pour leur engagement exemplaire et la mobilisation de ce samedi 7 Septembre", a écrit le fils de l'ancien Président de la République du Sénégal, Abdoulaye Wade. Karim Meissa Wade se prépare-t-il à rentrer au Sénégal, à la dissolution de l'Assemblée Nationale ou encore aux prochaines élections législatives? Ce sont autant de questions que les internautes se sont posées dans les commentaires sur sa page X.



























































