Karim Xrum Xakh pourrait bénéficier d'une mise en liberté provisoire

Ce sont nos confrères d'actusen qui vendent la mèche! À les en croire, les acteurs culturels ont demandé au Président de la République d’intercéder en faveur de leur confrère Abdou Karim Gueye, alias Karim Xrum Xakh lors de leur audience au palais. Mais évoquant la séparation des pouvoirs, le président a fait savoir qu’il ne pouvait pas s’immiscer dans le dossier judiciaire concernant le rappeur et activistes.



“Macky Sall a déclaré qu’il ne souhaitait pas s’immiscer dans le traitement fait par les magistrats du dossier le concernant, en raison de la séparation des pouvoirs” lit-on dans un communiqué du ministère de la Culture et du Patrimoine.





Dakarposte a appris de bonnes sources que les avocats de l'activiste entendent déposer dans les prochaines heures une demande de mise en liberté provisoire au nom et pour le compte de leur client.



Pour la gouverne de ceux qui l'ignorent encore, la liberté provisoire est une mesure prise en faveur de l’individu en état de détention, qui après l’avoir demandée pour des raisons bien motivées, va recouvrer sa liberté à titre provisoire avant son jugement sur les faits reprochés à lui devant un tribunal.

Il ne s’agit pas d’une mise en liberté définitive en ce sens que l’instruction de l’affaire suit son cours et la personne libérée provisoirement reste à la disposition des autorités judiciaires.





Pour rappel, Abdou Karim Guèye est placé en détention préventive pour des faits présumés de diffamation et d’injures, depuis septembre dernier.

Il a été arrêté en même temps que Cheikh Oumar Diagne, un militant de la société civile, pour des propos tenus sur les circonstances de la mort de l’imam Alioune Badara Ndao. Ce guide religieux décédé récemment avait été relaxé en 2018 des faits d’apologie du terrorisme, d’association de malfaiteurs avec une entreprise terroriste et de blanchiment de capitaux. Des faits pour lesquels le parquet de Dakar avait requis trente ans de prison contre lui.





