Kawtef-Médina : Une femme tente de tuer sa fillette d’un an

Une tentative d’assassinat au cimetière Abattoirs de la Médina, sis sur la Corniche Ouest, a été démasqué par un passant.



En effet, Ndèye M. Thiam, une dame divorcée, ex-membre d’un gang d’agresseurs, a été surprise, vers 1 h du matin, en train de tuer sa fillette âgée d’un an.



Arrêtée, elle a été déférée au parquet de Dakar. Son dessein macabre a été débusqué par M. B. Diallo, un passant qui habite le coin.



Âgée de 29 ans, rapporte L’Observateur dans sa livraison du jour, elle confie pourquoi elle a voulu tuer sa file.



Sdf vivant depuis trois mois à la plage, elle explique qu’elle est laissée à son propre compte avec sa fille qu’elle ne parvient plus à entretenir.



Le jour des faits, elle est partie à la Médina, chez une amie. Vers minuit, sa fille s’est endormie.



Ensuite elle est partie à la Corniche et c’est là que lui est venue l’idée de mettre fin aux jours de sa fille.