Kawtef: Un cadre de l'APR achète un appartement pour ses escapades avec sa dulcinée, elle y déménage avec toute sa famille

Un autre de la troupe du régime au pouvoir fait parler de lui. Cadre de l'Alliance Pour la République (Apr) et d'une agence, ce gros cadre va devoir se faire des soucis et pousser des cheveux blancs.



En effet, ce dernier avait mis à disposition un appartement de haut standing à sa petite amie pour des séances de relaxation et autres bienfaits pour ses escapades du bureau et même de la maison.



Mais grande a été sa surprise de voir cette dernière y déménager avec toute sa famille. Le problème, le responsable politique veut récupérer son "bien", mais ne veut pas faire ébruiter l'affaire. D'autant que sa petite amie menace de le faire à sa place s'il ne s'efface pas de bon de sa vie.

























leral