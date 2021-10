Kédougou / Locales 2022 : Le candidat du FCP, Ousmane Sylla défie le candidat de BBY.

À Kédougou, la campagne pour les locales de 2022 a déjà été lancée. Après la désignation de Mamadou Hadji Cissé, comme tête de liste communale, le président et candidat du mouvement FCP Ousmane Sylla, pourtant membre de l'APR et de BBY, a décidé de faire cavalier seul et de briguer le suffrage des Kédovins.



Ainsi, il a été triomphalement accueilli au quartier Tripano 2, appelé communément Konghory, ce samedi 30 octobre 2021, pour sa première mobilisation après avoir payé sa caution. Cette partie de la population a exprimé quelques difficultés du quartier, à savoir le lotissement, l'électrification et l'adduction à l'eau qui sont leurs principales préoccupations.



Les habitants ont aussi assuré et rassuré de leur détermination à accompagner Ousmane Sylla à la conquête de la Mairie de Kédougou au soir du 23 janvier 2022. En marge de ce meeting, le leader du FCP a salué la mobilisation et la détermination des uns et des autres derrière lui pour la cause de Kédougou. Il est ensuite revenu sur les maux du quartier et réaffirme son engagement à être au chevet des populations locales, particulièrement les quartiers périphériques.



La santé, l'éducation, l'eau, l'électrification et l'entrepreneuriat constituent des axes prioritaires de son programme. Ainsi, dira-t-il, " les populations ne veulent plus de promesses, mais des réalisations et la satisfaction de leurs doléances..."



















