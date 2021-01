Kédougou : Un vendeur de pastèques déféré pour acte de pédophilie sur une mineure de 7 ans

O.C, âgé de vingt ans, vendeur de pastèques de son état a été arrêté ce jeudi par les éléments du commissariat central de Kédougou pour acte de pédophilie sur une mineure âgée de 7 ans. Les faits se sont déroulés dans la commune de Kédougou au quartier Compagnie.



Venue acheter de la pastèque aux environs de 14 h, O.C n’a pas trouvé mieux que d’inviter cette petite fille à écouter de la musique sous un arbre. Et là, sur place, il l’a fait asseoir sur ses jambes et s’est mis à la tripoter. Même s’il n’y a pas eu pénétration, il a tout de même inondé la jupe de la jeune fille de sperme.



Surpris par une dame venue se ravitailler en pastèques, il a tenté de prendre la clé des champs, malheureusement les appels au secours de la dame ont permis de le maitriser.



Alertés, les éléments du commissariat central de Kédougou se sont rendus sur les lieux pour procéder à son arrestation. Devant les enquêteurs, le mis en cause a vite reconnu les faits qui lui sont reprochés.



En garde à vue au commissariat pendant vingt-quatre heures, il a été déféré au parquet de Kédougou pour acte de pédophilie sur mineure de 7 ans.









































seneweb