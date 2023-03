Kédougou : deux sites d’orpaillage démantelés à Bembou

Deux sites d’orpaillage clandestins ont été démantelés au cours du week-end dernier dans les villages de Séguékho et Koumbountourou, dans la commune de Bembou, a appris l’APS de source proche de la compagnie de gendarmerie de Kédougou, mardi.



C’est la brigade de gendarmerie de Saraya, renforcée par trois pelotons de l’escadron de surveillance et d’intervention, et le 34 ème bataillon de l’armée nationale, qui a mis fin aux ‘’activités minières illicites’’ que ces occupants exerçaient sans autorisation, dans cette partie du département de Saraya, a-t-elle expliqué.



Les forces de défense et de sécurité ont saisi sur place 16 groupes électrogènes, 8 marteaux piqueurs, 12 panneaux solaires, 260 litres de carburant et 176 cannettes de bière. IIs y ont aussi découvert six bars clandestins.



Les opérations de démantèlement vont se poursuivre dans le département de Saraya, où de nombreux sites d’orpaillage clandestins sont disséminés dans différents villages et le long du Falémé. Les occupants de ces sites s’adonnent à des formes d’exploitation illégale de substances minérales et du domaine forestier de la région de Kédougou.