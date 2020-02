Kémi Séba annonce son retour à Dakar le 23 février

L'activiste Kémi Séba est attendu, le 23 février prochain, à Dakar. Il en fait l'annonce, lui-même, sur sa page Facebook visitée par Les Échos.



Le président de l'Ong "Urgences panafricanistes" va répondre à la convocation de la Cour d'appel dans l'affaire du billet de Fcfa brûlé en 2017.



Kémi Séba avait été relaxé, en première instance, sans peine ni dépens. Mais, la partie civile, à savoir la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (Bceao), avait fait appel.



À sa sortie de prison, il avait été conduit à l'aéroport et expulsé du pays avec la décision d'interdiction de séjour au Sénégal.



Seulement, Kémi Seba, via ce procès, dispose d'une dérogation pour rentrer sur le territoire sénégalais et viendra donc s'exprimer et se défendre à Dakar.