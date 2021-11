Keur Gorgui: Une mafia de visas canadiens démantelée

La police nationale a démantelé une mafia du trafic de visas canadiens à la Cité Keur Gorgui. Arrêtés par les limiers, le cerveau, C. Gaye, et ses quatre complices croupissent, depuis hier mercredi, en prison.



Les faussaires font l’objet de 30 plaintes déposées par les victimes, qui ont été grugées à plus de 150 millions de FCfa.



Lors d’une perquisition à la Cité Keur Gorgui, les limiers ont saisi des passeports dotés de faux visas canadiens, des faux tests et faux carnets de vaccination Covid-19, détaille "Rewmi".



D’après les informations, C. Gaye a confié aux enquêteurs qu’il a reçu de chaque victime 5,5 millions FCfa.



Gaye et ses complices sont tous placés sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, trafic de visas par voie aérienne, faux et usage de faux…

































leral