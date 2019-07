Keur Mbaye Fall : Un adolescent égorge son frère, le film du drame

Selon un proche de la famille, tout est parti d'une altercation qui a eu la veille entre les deux frères. Après des échanges de propos aigres-doux, G. Sow a juré de tuer son grand-frère. Menaces qu'il a mis à exécution ce matin après une violente bagarre, apprend-t-on.



"Ce n'était pas la première fois que G. Sow menaçait E. Sow. De nature violente, il avait l'habitude d'insulter et de se battre avec les membres de la famille et les voisins", affirme un proche de la famille.



Notre interlocuteur ajoute que G. Sow a été envoyé par ses parents auprès de ses oncles, à Kédougou, afin qu'il soit rééduqué. Malheureusement, regrette notre source, le jeune adolescent de 15 ans est vite revenu à Dakar après avoir perpétré un vol.



La victime est présentée par ses proches comme un jeune calme, sérieux et studieux. Au moment des faits, il était dans la maison en compagnie de son frère et de la domestique. Les parents étaient absents.



Après le drame, G. Sow a pris la fuite pour se réfugier chez un de ses amis. C'est là-bas, qu'il a été cueilli par les limiers de la gendarmerie de Mbao où il est actuellement en garde à vue.



















seneweb