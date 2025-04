Keur Ndiaye Lô : une veuve tuée en résistant à une tentative de viol

Un crime odieux a eu lieu à la cité Khalifa Ababacar SY, à Keur Ndiaye Lô, près de Rufisque. Kinda BA, une femme de ménage guinéenne, a été retrouvée morte dans l’appartement de sa patronne. D’après L’Observateur, elle a été tuée à coups de couteau après avoir opposé « une résistance farouche » à une tentative de viol.



C’est sa mère, inquiète de ne pas avoir de ses nouvelles, qui a découvert son corps dimanche vers 19 heures. Les forces de l’ordre et la police scientifique ont aussitôt été dépêchées sur les lieux.





D’après le journal, « les premières constatations font état d’une tentative de viol ayant tourné au meurtre après que la victime a opposé « une résistance farouche »



L’Obs indique que le corps de la victime présentait « de nombreuses traces de graves blessures, [notamment] au niveau de son coup dégoulinant de sang ». La victime, employée depuis trois mois, était seule dans l’appartement au moment des faits.



Aucun vol n’a été constaté et aucune arrestation n’a encore eu lieu. Kinda BA, veuve et mère de deux enfants, était originaire de Pita, en Guinée.































Walf