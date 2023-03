Khaby Lame a perdu des milliers d’abonnés, ces 30 derniers jours

En effet, selon « le Journal de Montréal », plus de 492 000 followers ont arrêté de suivre le compte Instagram de l’Italien. Il est toujours suivi par 79,3 millions de personnes Si, pour d’autres célébrités, ce sont les scandales et les disputes qui sont à l’origine des pertes d’abonnés, pour Khaby Lame, il est difficile d’expliquer pourquoi des milliers de personnes se sont désabonnées. C’est du moins ce qu’indique le média canadien.



Après ces désabonnements, l’As de Tik Tok est désormais suivi par 79,3 millions de personnes. Il est toujours un membre très influent du réseau social américain. Rappelons qu’en 2021, la star des réseaux sociaux avait déjà perdu plusieurs de ses abonnés sur Tik Tok, à cause d’un message contre le racisme. « Dites non au racisme », avait-il publié. A l’époque, des joueurs africains de Naples, en l’occurrence Osimhen, Zambo Anguissa et Kalidou Koulibaly, avaient été victimes de cris racistes au cours d’un match du championnat italien.





















































IGFM