Khady Thiam de « Dabish Pro » envoyée en prison après la publication de données personnelles de clientes

L'affaire fait grand bruit sur les réseaux sociaux et vient de connaître un tournant judiciaire. Khady Thiam, connue sous le nom de « Dabish Pro », a été arrêtée par la Division spéciale de la cybercriminalité (DSC) après un signalement de la Commission des données personnelles (CDP). En cause : la publication sur Facebook de photos et numéros de téléphone appartenant à des clientes qu’elle considérait comme « mauvaises payeuses » dans le cadre de tontines dites « iPhone ».



Lors de son audition, Khady Thiam a renvoyé les enquêteurs à l’article 5 des contrats qu’elle faisait signer à ses clientes, dans lequel il est stipulé que :

« les parties peuvent aussi se permettre de ternir l’image de l’autre sur les réseaux sociaux afin d’obtenir gain de cause ».



Parmi les victimes identifiées, l’une d’elles a confié avoir été la cible de propositions indécentes : après la diffusion de ses informations personnelles, des individus malintentionnés l’ont contactée pour lui proposer des faveurs sexuelles. Elle a également déclaré que cette affaire a gravement affecté sa vie personnelle, allant jusqu’à provoquer une rupture du dialogue avec son mari.



























Libération