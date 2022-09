Khalifa Sall « Macky Sall se prend pour un demi-dieu mais… »

Rédigé par Dakarposte le Lundi 26 Septembre 2022 à 17:23

En 2012, quand Macky Sall accédait au pouvoir, l’espoir d’un Sénégal meilleur avait été nourri par tout un peuple. Aujourd’hui, il doit repenser le trajet parcouru, selon l’ancien maire de Dakar.

Pour Khalifa Sall, Macky Sall n’a qu’une issue : c’est partir. Lui-même ne croit pas au troisième mandat. Dans la même dynamique, il signale que l’actuel chef de l’Etat n’a qu’une préoccupation : consolider son pouvoir en liquidant ses adversaires politiques.

« Si on devait, par exemple, tirer un bilan de ses mandats, on se résumerait à combien d’opposants sont allés en prisons ? Macky Sall se prend pour un demi-dieu et ne sait pas que le vrai Dieu l’attend », fait savoir Khalifa Sall.

Mamadou Ndiaye