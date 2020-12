Khalifa Sall à l'inhumation d'Idrissa Diallo : « Dimanche il allait mieux, lundi il est parti... Ma personne importe peu, nous sommes ensemble par conviction »

Suite à la disparition de son ami et camarade sur la scène politique sénégalaise, Idrissa Diallo, l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, a rendu un chaleureux hommage au disparu. Ému aux larmes, l'ancien édile de la capitale se souviendra de son « Frère ».



« On a perdu un grand homme, un homme de fidélité, d’honneur… Il doit être donné en exemple à tous les hommes politiques… Il était à l’avant-garde des idées que nous partagions et que nous défendions... Sa disparition a été brutale… » Des mots forts ainsi soulevés par Khalifa Sall lors de la cérémonie d’inhumation du maire de Dalifort ce mardi.



En outre, le leader de la coalition Taxawu Dakar, de revenir sur les valeurs fondamentales et autres convictions qui ont tout le temps été à la base de leur compagnonnage au sein de la famille socialiste notamment. « Ma personne importe peu, nous sommes ensemble par conviction », insistera monsieur Sall devant la presse, aux côtés de Barthélémy Dias, également présent lors de l'enterrement d'Idrissa Diallo...









































dakaractu