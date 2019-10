Khalifa Sall attendu aujourd'hui à Tivaouane et.... Ndiassane

L'ex maire de Dakar, Khalifa Sall, poursuit sa tournée auprès des fratries religieuses du Sénégal. Dakarposte a appris qu'il a fini de caler un voyage pour ce samedi 5 octobre 2019 à Tivaouane. Et, des informations en notre possession, il sera reçu par le khalif général des Tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour avant son audience avec le porte parole du khalif,Pape Malick Sy.

Aux dernières nouvelles, Khalifa Sall fera un crochet à Ndiassane avant de revenir sur Dakar.





Khalifa Sall, gracié par le Pr Macky Sall, a bénéficié d'une "remise totale des peines principales" pour lesquels il avait été définitivement condamné en août 2018. Deux de ses anciens collaborateurs, condamnées en même temps que lui, ont également été graciés.



Khalifa Sall avait été condamné pour "faux en écriture et escroquerie portant sur les deniers publics" dans l'affaire dite de la "caisse d'avance", portant sur la gestion de la mairie de Dakar, qu'il avait remportée en 2009 et 2014.



Il a été reconnu coupable de détournement , prélevés entre 2011 et 2015 sur les caisses de la ville. Il nie jusque-là ces accusations, arguant que les maires de Dakar ont toujours eu à leur disposition une somme destinée à leur action politique.