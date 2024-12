Khalifa Sall condamne la destitution de Barth : L’ancien maire annonce la bataille pour rétablir son camarade dans ses droits

« J’avais espéré qu’avec cette troisième alternance, les tenants du pouvoir qui ont été des opprimés ne se transformeraient pas en bourreaux surtout vis-à-vis d’une personne, Barthelemy Dias, qui a œuvré à ce que l’Opposition soir unie pour faire ce qu’elle a réussi à faire en 2021 et en 2022« , a-t-il d’emblée déclaré sur Rfm ajoutant qu’il est entré en contact avec Ousmane Sonko par Barthelemy Dias. « J’avais jamais pensé que nos relations se détérioraient à ce point« , a-t-il regretté.





Et de s’étonner de la radiation dont Barthelemy Dias a fait l’objet l’assemblée lors de l’installation de la 15e législature. « Nous n’avons pas compris pourquoi le ministre de la justice n’a pas usé de cette prérogative pour les quatre ou six mois, d’avril à novembre, pour le faire déchoir de son mandat de député. Pourquoi avoir attendu la deuxième légitimité – de Barthelemy Dias – pour initier cette procédure ? », s’interroge l’ancien patron de la ville de Dakar. Non sans condamner. « Nous nous battrons contre celle-là. Pour la ville de Dakar, j’avais souhaité secrètement que ce qu’il m’est arrivé ne se reproduirait plus jamais. Malheureusement hélas ! »



Dans la foulée, Khalifa Ababacar Sall s’est demandé pourquoi le ministre de la justice a-t-il attendu que Barthelemy Toyes Dias soit réélu, qu’il ait une deuxième légitimité pour agir ? « C’est ça qui est gênant. Et c’est cela qui est inacceptable« , a-t-il notamment pesté.





Le leader de Taxawu Sénégal a également affirmé que pour la ville de Dakar, il avait pensé être la dernière victime d’une machination politique pour ôter à un élu son mandat issu du suffrage universel, de la confiance des Dakaroises et des Dakarois.



« Ce qui est arrivé à Barthelemy Dias ces derniers jours est inacceptable. D’abord, ce n’est pas élégant et c’est inacceptable. On a usé de stratagèmes, même si c’est la loi pour chercher à le priver de sa légitimité et de son mandat. Ce stratagème ne s’aurait prospérer« , a-t-il conclu.





















































Senegal7