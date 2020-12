Khalifa dévoile pour le première fois son projet: "Ce dont il s’agit..."

"Il s’agit de créer une coalition, une jonction entre toutes les forces d’émancipation et de lutte pour que dans ce pays, nous puissions porter l’espoir des populations. Vous m’invitez à être dans ‘‘Doyna’’, je vous invite à vous joindre à nous puisque ce n’est pas de la politique politicienne, c’est un combat permanent pour la promotion des populations, pour leur émancipation (…)





Aujourd’hui, il s’agit pour nous tous, de nous tenir la main, dans une action commune et solidaire, pour que nous puissions porter les préoccupations des populations. Que les populations ne nous entendent pas toujours parler de code électoral ou d’élections. Mais, quelles sentent et sachent que nous partageons leurs préoccupations, que nous sommes à leurs côtés pour nos battre pour leur émancipation que tout ce qui les concerne nous touche.





C’est de cette seule manière que cette coalition et cette jonction que nous voulons créer se fera de manière efficace. C’est ainsi seulement que les populations se joindront à nous dans ce combat de mobilisation et de prise de conscience pour promouvoir une vraie démocratie.





Dans une démocratie qui se respecte, il y a une majorité qui dirige et une opposition qui existe. Et ça c’est essentiel. Et ce sont les populations qui tranchent. Chacune de ces deux parties est en train de chercher en sa faveur l’adhésion de ces populations."





















































































































igfm