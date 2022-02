Khalilou FADIGA : «Marquer le 1er but dans ce stade…»

Le stade Me Abdoulaye WADE de Diamniadio a été inauguré hier, par le chef de l’Etat, Macky SALL. Et c’est l’ancien international sénégalais, Khalilou FADIGA qui y a marqué le premier but.«Le plus important c’était d’avoir cette communion avec le peuple sénégalais, de remercier le président de la République pour ce magnifique stade dont nous avons profité. Il fallait montrer que le Sénégal n’est pas champions d’Afrique dans le terrain, mais nous le sommes aussi sur le plan des infrastructures. C’est anecdotique le fait de marquer le premier but dans ce stade. C’est symbolique, mais j’en suis fier. Quand je vois nos jeunes frères célébrer leur victoire comme on le faisait, on se rend compte que les générations passent, mais l’affection et l’amour entre Sénégalais durent et perdurent», espère l’ancien meneur de l’AJ Auxerre.