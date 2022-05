Khassim Bâ : "Kiné était mon amie. Je ne sollicite pas la clémence, que la loi me soit appliquée dans toute sa rigueur"

Face aux enquêteurs, Khassim Bâ a fait passer un surprenant message. «Je regrette amèrement mes actes, je suis conscient qu’ils ne sauraient s’expliquer, a-t-il déclaré d'emblée.



J’ai fait du mal à une personne innocente, qui était mon amie. Et pour cela, je demande pardon à la famille de Kiné Gaye, mais aussi à la mienne, à qui j’ai causé énormément de tort", rapporte Libération.



Khassim Bâ poursuit : «Je sais que je ne reverrai plus ma fille, en tout cas pas en liberté, je lui présente mes excuses. Je ne sollicite ni clémence ni application bienveillante de la loi. Je suis responsable d’avoir volontairement fait mal et pour cela, je demande que la loi me soit appliquée dans toute sa rigueur.»