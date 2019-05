Khazri, Pépé et Sarr finalistes du Prix Marc-Vivien Foé 2019

Sans ses 13 buts la saison passée, Lille ne serait peut-être pas en Ligue 1 en 2019, après avoir frôlé la relégation en 2018. Et sans ses coups d’éclat, les Lillois ne seraient sans doute pas davantage en course cette année pour une qualification en Ligue des champions. L’Ivoirien de 23 ans, qui suscite bien des convoitises à l'étranger, affiche un bilan impressionnant : 20 buts et 11 passes décisives. Un CV qui a grandement contribué à l'excellente saison des Dogues, presque assurés désormais de terminer à la 2e place de la Ligue 1.



• Ismaïla SARR (Sénégal, Stade rennais, 21 ans)





Du talent il en a. Tout le monde le sait déjà, à Rennes comme ailleurs en Ligue 1. Mais, cette saison, le Sénégalais a franchi un nouveau palier en se montrant davantage régulier et surtout décisif. À 21 ans, l’ailier a largement les moyens de devenir une des stars du championnat, si son club parvient à le préserver des sirènes de l'étranger. Mais même s'il quitte le Stade rennais, ce sera au terme d'un exercice plutôt emballant, en témoigne son bilan comptable plus que respectable : six buts et cinq passes décisives.