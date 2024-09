Kick-boxing : le Sénégalais Mouhamed Tafsir Ba devient champion du monde

Le kick-boxing sénégalais a franchi une nouvelle étape historique ce samedi avec la victoire éclatante de Mouhamed Tafsir Ba, sacré champion du monde dans la catégorie des moins de 91 kg en Ouzbékistan. Ce jeune athlète sénégalais, promis à un bel avenir, a su confirmer les espoirs placés en lui en battant en finale l’Ouzbek Murodbek Azimov, devant son public.



Cette consécration ne doit rien au hasard. Il y a un an, Mouhamed Tafsir Ba avait déjà annoncé ses ambitions, déterminé à conquérir les sommets du kick-boxing mondial. Son sacre est le fruit d’un travail acharné, de sacrifices et d’une volonté inébranlable.



Mais Mouhamed Tafsir Ba, champion du Sénégal et de la zone 2, ne se limite pas au kick-boxing. Véritable touche-à-tout des sports de combat, il pratique également la boxe anglaise, le MMA et le Sanda, disciplines dans lesquelles il excelle tout autant. Cette polyvalence témoigne de son talent exceptionnel et de sa capacité à s’adapter aux exigences de différents sports de combat.



Pour le Sénégal, cette victoire est un motif de fierté nationale. Elle met en lumière le potentiel du pays dans les sports de combat et pourrait bien inspirer une nouvelle génération d'athlètes. Avec ce titre mondial, Mouhamed Tafsir Ba s’impose non seulement comme un champion, mais aussi comme un modèle pour les jeunes sportifs sénégalais.





















































































seneweb