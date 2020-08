Kidnappée, violée pendant 10 jours à la « cité imbécile », elle raconte :

La victime raconte l’horreur : «C’est un ami de mon père (L. Baldé) qui m’a embarquée de force dans un taxi avant de me conduire dans un quartier (Ndlr : Cité Imbécile) que je ne connais pas. J’étais aux ordres d’une méchante dame nommée N. S. Ndiaye», a-t-elle confié aux policiers.



Placés en garde à vue, L. Baldé et N. S. Ndiaye ont été déférés au parquet pour proxénétisme, détournement de mineure et pédophilie.



Les clients, qui ont requis les services de la proxénète N. S. Ndiaye, sont activement recherchés.