Kilifeu en liberté provisoire : L'avocat Me Moussa Sarr « se félicite » de la décision et souhaite « poursuivre le combat judiciaire »

L’avocat de l’activiste et membre de Y’en a marre, Landing Bessane Seck, alias Kilifeu, s'est félicité mardi de la décision de mise en liberté provisoire de son client, et a affirmé vouloir « poursuivre le combat judiciaire jusqu’à ce qu’il soit totalement blanchi » sur cette affaire de trafic de visa.



« C’est une décision conforme au droit. Kilifeu réunissait toutes les conditions exigées pour obtenir la liberté provisoire », renseigne Me Moussa Sarr. Il est d’avis que l’activiste « n’a commis aucune infraction au regard de la loi ».



« Toutes les incriminations qui lui sont imputées par le parquet sont absurdes, c’est-à-dire n’ayant aucun rapport avec les prétendus faits qui lui sont reprochés », estime le conseil.



À l’en croire, ces incriminations n’avaient pour objectif que de le mettre dans les liens de la détention.



























































dakaractu