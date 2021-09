Kilifeu et Simon: le réquisitoire du procureur

iGFM - (Dakar) Kilifeu et Simon vont faire face au juge d'instruction ce mercredi. Le parquet, quant à lui, a été très sévère dans son réquisitoire.



Le procureur a visé plusieurs infractions: «Association de malfaiteurs», «corruption», «tentative de trafic de migrants», «faux dans un document administratif» etc. Le magistrat a requis aussi le mandat de dépôt contre les deux rappeurs et leur accusateur "Thier", selon nos confrères de Libération. Le Juge du deuxième cabinet statuera ce mercredi.